Norsunluurannikon suuri jalkapallolegenda Didier Drogba kritisoi Norja-ottelun tuomareita.
Norsunluurannikon taival MM-kisoissa tyssäsi tiistai-iltana, kun se taipui Norjalle niukasti maalein 1–2.
1–1-tilanteessa nähtiin kiistanalainen tilanne, kun Nicolas Pepe kaatui rangaistusalueella Andreas Schjelderupin osuttua hänen jalkaansa.
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Ottelun päätuomari Jesus Valenzuela antoi pelin kuitenkin jatkua, eikä VAR:kaan puuttunut tilanteeseen mitenkään.
Norsunluurannikon jalkapallolegendan Didier Drogban mukaan pallo olisi pitänyt ehdottomasti viedä pilkulle.
– On häpeällistä, ettei tuosta Nicolas Pepeen kohdistuneesta rikkeestä tuomittu rangaistuspotkua. Mitä varten VAR on oikein olemassa? Drogba jyrisi X-tilillään.
Tilanteessa mukana ollut Schjelderup myöntää osuneensa Pepeen.
– En ole nähtyt hidastusta, mutta tunsin pienen kontaktin. Se ei ollut kuitenkaan tarpeeksi iso kontakti rangaistuspotkuun, Schjelderup sanoo Expressenille