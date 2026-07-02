Vankeustuomiota pakoillut etsintäkuulutettu löytyi Tampereella droonin avulla.
Sisä-Suomen poliisipartio tavoitteli etsintäkuulutettua henkilöä Länsi-Tampereella sijaitsevasta kiinteistöstä keskiviikkona 1. heinäkuuta alkuillasta.
Paikan päällä heräsi epäilys, että henkilö oli havainnut partion saapumisen ja paennut paikalta.
Etsintöjä jatkettiin muun muassa droonin avulla. Noin tunnin etsintöjen jälkeen drooni havaitsi henkilön piileskelevän korkeassa heinikossa.
Droonia käyttänyt poliisi ohjasi partion paikalle, ja henkilö otettiin kiinni. Hänet vietiin suorittamaan noin puolentoista vuoden vankeustuomiota, jota hän oli vältellyt yli puoli vuotta.