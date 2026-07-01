Norjan sankariksi tiistaina noussut Erling Haaland oli hilpeällä päällä voitokkaan Norsunluurannikko-ottelun jälkeen.

Haaland ratkaisi Norjan ja Norsunluurannikon välisen pudotuspeliottelun 86. minuutilla, kun hän tuikkasi Patrick Bergin syötön lähietäisyydeltä maaliin.

Norjalaistähden viimeistely ei ollut parhaimmasta päästä, eikä ollut kaukana, ettei Norsunluurannikon Yahia Fofana saanut kättään väliin.

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Haaland oli ottelun jälkeen hilpeällä tuulella, ja tuntui itsekin naureskelevan voittomaalilleen, joka kirvoitti keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Haaland jakoi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa kuvan yhdestä fanitilin julkaisemasta kirjoituksesta usean nauruhymiön kera.

– Et näe häntä 90 minuuttiin ja sitten hän vain ilmestyy kuin tyhjästä ja ratkaisee pelin kauheimmalla puttimaalilla koskaan, fanitilin viestissä lukee.

Seuraavaksi Norjaa ja Haalandia odottaa kova testi, sillä neljännesvälierissä Norja kohtaa Brasilian.