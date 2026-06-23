Norjalaiset jalkapallofanit levittivät MM-voittohuumaa jopa kuninkaallisen linnan edustalle Oslossa.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

MM-kisoissa ensi kertaa 28 vuoteen pelaava Norjan miesten maajoukkue on esiintynyt Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa järjestettävässä turnauksessa loistavasti. Sillä on Irak- ja Senegal-voittojen myötä kasassa kuusi pistettä ja paikka 32 maan joukossa on varma.