Helga Temonen puhuu äitinsä Olga Temosen tilanteesta Ylen vuonna 2025 kuvatussa Nepot-sarjassa.

Edesmenneen näyttelijän Olga Temosen ja ohjaaja Tuukka Temosen vanhin tytär Helga, 17, puhuu äitinsä sairaudesta Ylen uudessa Nepot-sarjassa. Olga sairasti aivosyöpää ja menehtyi marraskuussa 2025.

Sarjan kuvaukset aloitettiin kevällä 2025. Viidennessä jaksossa Helga ja hänen sisaruksensa Hilma ja Torsti matkaavat äitinsä kanssa Saksan Kölniin, jossa Olga kävi syöpähoidoissa.

– Äiti käy aina vähän yli kuukauden välein Kölnissä syöpähoidoissa, ja sinne lähtee aina joku äidin mukaan. Torsti on ollut kerran aikaisemmin, mutta minä ja Hilma emme ole olleet kertaakaan. Nyt lähdimme kaikki kolme äidin kanssa, Helga kertoo jaksossa kameralle.

Temosten perhe kuvattuna syksyllä 2024.ATTE KAJOVA

Sarjan viidennessä jaksossa Helga kertoo, että Olgan tilanne muuttui Saksan-reissun jälkeen huonommaksi.