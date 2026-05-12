Valtiovarainministeriö arvioi, että julkisen talouden velkasuhde on tänä vuonna 91,2 ja ensi vuonna 92,8 prosenttia. Vuonna 2030 velkasuhde on tämänhetkisen ennusteen mukaan jo 99,3 prosenttia.

Pääministeri Orpo on kuitenkin tähän mennessä painottanut useasti tavoitteen olevan voimassa ja väistänyt näin kysymyksiä siitä, tuleeko se toteutumaan.

– Jos 10 miljardin sopeutuksia ei olisi tehty, viime kaudella alkanut velkaantumiskehitys olisi jo ajanut meidät hallitsemattomalle uralle, Orpo totesi.

– Vaikka velkasuhdetavoitteen saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä, me olemme onnistuneet pitämään, edustaja [Antti] Lindtman , kohtalon omissa käsissämme, pääministeri sanoi eduskunnassa välikysymyskeskustelussa.

Pääministeri Orpo myönsi tänään, ettei tavoitetta todennäköisesti saavuteta. Hallituksen talouspolitiikkaa hän silti puolustaa.

Hallitusohjelmassa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoitteeksi on määritelty julkisen talouden velkasuhteen vakauttaminen. Julkisen velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saisi kasvaa tältä vuodelta ensi vuodelle.

Hallituksen tärkeä velkatavoite ei näytä toteutuvan. Nyt tilanteen tunnustaa myös pääministeri.

Orpo tunnustaa: Paljon puhuttu velkatavoite karkaa

Hallituksen mielestä syynä ovat kansainvälisen kaupan shokit ja myös edellisen hallituksen väärä talouspolitiikka.

– Kun suhdanne kääntyy, reformimme alkavat voimakkaasti tukemaan kasvua ja kansalaisten hyvinvointia, Orpo vannotti eduskunnalle.

– Hallituksen sakset ja työmarkkinoiden sanelupolitiikka ovat rikkoneet ihmisten luottamuksen tulevaan. Se on vakava virhe, sillä ilman luottamusta kasvu ei käynnisty, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi.