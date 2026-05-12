Hallituksen tärkeä velkatavoite ei näytä toteutuvan. Nyt tilanteen tunnustaa myös pääministeri.
Hallitusohjelmassa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoitteeksi on määritelty julkisen talouden velkasuhteen vakauttaminen. Julkisen velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saisi kasvaa tältä vuodelta ensi vuodelle.
Pääministeri Orpo myönsi tänään, ettei tavoitetta todennäköisesti saavuteta. Hallituksen talouspolitiikkaa hän silti puolustaa.
– Vaikka velkasuhdetavoitteen saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä, me olemme onnistuneet pitämään, edustaja [Antti] Lindtman, kohtalon omissa käsissämme, pääministeri sanoi eduskunnassa välikysymyskeskustelussa.
– Jos 10 miljardin sopeutuksia ei olisi tehty, viime kaudella alkanut velkaantumiskehitys olisi jo ajanut meidät hallitsemattomalle uralle, Orpo totesi.
Tuppurainen: "Sakset ovat rikkoneet luottamuksen tulevaan"
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi huhtikuussa HS:lle, ettei velkatavoitetta tulla saavuttamaan. Valtiovarainministeriön virkamiesten arviot ovat viitanneet samaan suuntaan jo pitempään.
Pääministeri Orpo on kuitenkin tähän mennessä painottanut useasti tavoitteen olevan voimassa ja väistänyt näin kysymyksiä siitä, tuleeko se toteutumaan.
Valtiovarainministeriö arvioi, että julkisen talouden velkasuhde on tänä vuonna 91,2 ja ensi vuonna 92,8 prosenttia. Vuonna 2030 velkasuhde on tämänhetkisen ennusteen mukaan jo 99,3 prosenttia.
Siitä, kenen syytä velkatavoitteen karkaaminen on, on tietenkin valtava erimielisyys.