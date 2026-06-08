Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa Helly Hansenin kelluntaliivien turvallisuuspuutteista.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Helly Hansenin kelluntaliivien takaisinvedosta.
Sport II -, Comfort Compact -Rider Qajaq - sekä Rider Foil Race -liivit eivät ole täyttäneet standardissa EN ISO 12402-5 asetettuja vähimmäiskelluvuusvaatimuksia.
Näin ollen liivit aiheuttavat hukkumisvaaran kelluntaliivin käyttäjille.
Tukes neuvoo poistamaan liivit käytöstä välittömästi. Lisätietoja saa Helly Hansenin omasta takaisinvetoilmoituksesta.
Älä käytä näitä liivejä.Tukes
Älä käytä näitä liivejä.Tukes