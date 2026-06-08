Lohkojaot ensi kevään jääkiekon MM-kisoihin Saksassa on julkaistu.
Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF julkisti lohkojaot maanantaina. Saksan MM-kisoihin uusina joukkueina mukaan nousevat Ukraina ja Kazakstan.
Leijonat pelaa samassa A-alkulohkossa Sveitsin, Ruotsin, Saksan, Latvian, Itävallan, Slovenian ja Ukrainan kanssa.
B-lohkon joukkueet ovat Kanada, USA, Tshekki, Slovakia, Tanska, Norja, Kazakstan ja Unkari.
IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif kommentoi liiton sivuilla tulevia kisoja.
– Saksalla on ylpeät jääkiekkoperinteet ja todistetusti näyttöjä maailmanluokan tapahtumien isännöinnistä. Olemme vakuuttuneita siitä, että MM-kisat tarjoavat erinomaisen kokemuksen niin pelaajille, faneille kuin yhteistyökumppaneille.
Suomi lähtee hallitsevana mestarina ensi keväänä Düsseldorfissa ja Mannheimissa, Saksassa 14.–30. toukokuuta käytävään MM-turnaukseen.