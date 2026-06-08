Lakkokaaos uhkaa Yhdysvaltojen avausottelua MM-kisoissa

LA Timesin mukaan suuri enemmistö liiton jäsenistä on äänestänyt lakon puolesta. Lehden mukaan työntekijät vaativat yli 30 dollarin tuntipalkkaa ja työsuhteensa turvaamista. Liiton jäsenet ovat työskennelleet ilman sopimusta jo vuoden ajan.

Stadionin ravintolapalveluista vastaava yhtiö kertoo uskovansa, että asiassa päästään sopuun ennen turnauksen avausottelua. Mikäli näin ei tapahdu, stadionille on palkattava korvaavaa henkilöstöä, ja näiden työntekijöiden on käytävä läpi sama Fifan edellyttämä akkreditointiprosessi.