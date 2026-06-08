Salon Kaskiahonkadulla sijaitseva omakotitalo tuhoutui tulipalossa täysin kesäkuun alussa. Teosta epäillään kahta alle 15-vuotiasta poikaa.
Salossa Kaskiahonkadulla tyhjillään ollut omakotitalo tuhoutui tulipalossa täysin 2. kesäkuuta, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Kahta alle 15-vuotiasta poikaa epäillään palon sytyttämisestä.
Hätäkeskus sai palosta ilmoituksen viime viikon tiistaina noin kello puoli yhdeksän illalla.
Paikalle lähti useita sammutusyksiköitä, jotka saivat rajattua tulipaloa. Omakotitalo kuitenkin tuhoutui täysin, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.
Poliisi teki asiasta rikosilmoituksen törkeästä vahingonteosta, sillä tulipaloa oli syytä epäillä tahallaan sytytetyksi.
Poikien epäillään sytyttäneen omakotitalon palamaan sen sisäänkäynnin lähettyviltä.
– Rikolliseen tekoon epäillyt ovat alle 15-vuotiaita, joten rikosoikeudellista rangaistusta he eivät tule asiasta saamaan, mutta vahingonkorvausvelvollisia he kuitenkin ovat, muistuttaa tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Kyynäräinen Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Poliisi muistuttaa nuoria ja heidän vanhempiaan siitä, että vahingonkorvausvelvollisuus ei katso ikää. Näin ollen myös nuoret voivat joutua korvaamaan aiheuttamiaan vahinkoja.