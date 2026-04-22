Valtionvelka on nousemassa reilusti ensi vuoden loppuun.
Valtioneuvosto kertoi tiedotteessa, että valtionvelan määrän arvioidaan olevan noin 214 miljardia euroa vuoden 2027 lopussa, mikä on 71,2 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtionvelan määrän arvioidaan kasvavan noin 63,5 miljardia eurolla vuosina 2027—2030.
Vuoden 2030 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 264 miljardia euroa, mikä on noin 78 prosenttia bruttokansantuotteeseen.
Valtionvelan korkomenojen arvioidaan olevan 3,2 miljardia euroa vuonna 2026 ja nousevan asteittain 6,3 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että korkomenoja kuvaavan kalvon edessä kaikki voivat hiljentyä.
– Kyllä, velat tulevat maksettavaksi, Purra sanoi.
Purra luetteli, että korkomenojen lisäksi puolustusmenot sekä vuosi vuodelta kasvavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset väestön vanhentuessa ovat pääsyitä velan paisumiseen.