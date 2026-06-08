Poliisi pyytää akuutit havainnot hätänumeroon.

Poliisi pyytää havaintoja hieman alle 30-vuotiaasta miehestä, joka on nähty viimeksi lauantaiaamuna 6.6. Espoon Juvanmalmilla.

Mies on noin 170 senttimetriä pitkä ja kehonrakenteeltaan normaali. Poliisin mukaan hänellä on mustat lyhyet hiukset ja parta. Yllään hänellä on ollut tummat farkut ja sininen takki.

Poliisi pyytää reaaliaikaisia havaintoja kadonneesta hätänumeroon 112. Muut havainnot voi lähettää poliisille sähköpostitse osoitteeseeen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 0295 413 031.