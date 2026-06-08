Kylian Mbappe on yksi Ranskan vaarallisimmista pelaajista alkavissa MM-kisoissa, mutta Real Madridin supertähti on sitä kielteisessä mielessä myös puolustussuuntaan. Ranskalainen valtalehti L'Equipe kertoo Mbappen maajoukkuetoverin Ousmane Dembelen pyrkineen vaikuttamaan asiaan turnauksen alla.

Jalkapallon MM-historiassa eniten finaalimaaleja tehnyt Mbappe jahtasi PSG:ssä Mestarien liigan voittoa vuosikausia ennen siirtymistään Real Madridiin. Hyökkääjätähden lähdön jälkeen pariisilaiset ovat juhlineet kilpailun voittoa peräti kahdesti samalla kun Real on jäänyt harvinaisella tavalla ilman merkittäviä pystejä. Yhtenä keskeisenä syynä kumpaankin on pidetty vastuuttomasti joukkueensa puolustusvelvoitteisiin suhtautuvaa Mbappea.

Ranskalaislehden tietojen mukaan Dembele on avannut asiasta sanaisen arkkunsa Mbappen suuntaan MM-kisojen kynnyksellä. L'Equipe kertoo Dembelen odottavan Mbappelta maajoukkueen kulttuuriin istuvaa ahkeruutta puolustussuuntaan.

Artikkelin mukaan kyse ei ole konfliktista, vaan suorasta ja avoimesta kommunikoinnista kahden pelaajan välillä, jotka tuntevat toisensa hyvin.

Maailman parhaalle pelaajalle ojennettavan Kultaisen pallon tuoreimpana voittaneen Dembelen voi katsoa kasvattaneen painoarvoaan Ranskan maajoukkueen keskuudessa. Dembele saapuukin MM-kisoihin, ei pelkästään Ballon d'Or -voittajana, vaan myös kaksi kertaa peräkkäin Mestarien liigan voittaneena pelaajana.

29-vuotias Dembele on Ranskan kisaryhmästä kolmanneksi pisimpään maajoukkuetta palvellut pelaaja Lucas Dignen ja N'Golo Kanten jälkeen.

PSG:n menestys on nostattanut lehden mukaan joukkueen tähtien yleistä arvoa Ranskan maajoukkueen hierarkiassa, joka ei ole enää yhtä ratkaisevasti kapteeninakin toimivan Mbappen varassa.

Dembelen ja Mbappen ohella päävalmentaja on hyökkäyspäähän käytettävissään PSG:ssä kykynsä todistaneet , , Bayern Münchenin huippunimi , Manchester Cityn taituri ja Crystal Palacen .