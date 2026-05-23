SDP on valmis kantamaan vastuuta taloudesta, muttei leikkaamaan suomalaisten hoitoonpääsystä, puheenjohtaja Antti Lindtman linjaa MTV:n Uutisextrassa.
– Hoitoon pitää päästä silloin, kun hoitoa tarvitsee. Sen takia hoitotakuu on meille ihan ykkönen ja haluamme palauttaa sen kahteen viikkoon, Lindtman kertoo.
Nykyinen hallitus nosti perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon lakisääteisen enimmäisajan kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen.
Hallituksen lakiluonnoksen mukaan päätöksellä tavoiteltiin noin 95 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.
– Tämä on hyvä esimerkki sellaisesta, johon todella emme halua koskea [leikata]. Suuntaa pitää itse asiassa muuttaa, Lindtman sanoo.
Puheenjohtaja taputettiin jatkokaudelle
Vuodesta 2023 SDP:n puheenjohtajana toiminut Antti Lindtman valittiin tänään jatkokaudelle puolueensa puheenjohtajana.
Seuraavalle vaalikaudelle SDP on tähän mennessä esittänyt konkreettisia säästötoimia noin kahden miljardin euron edestä.
MTV:n Uutisextrassa Lindtman ottaa kantaa myös säästökohteisiin ja puolueen sisäiseen riitelyyn. Haastattelu on kokonaisuudessaan tämän artikkelin yläosassa.