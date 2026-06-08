Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen sai sairauskohtauksen viime viikolla.
Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen sai viime viikon lopulla sairauskohtauksen lenkkeillessään lomamatkallaan. Hän on Ylen tiedotteen mukaan tällä hetkellä sairaalahoidossa Portugalin Lissabonissa.
– Annamme kaiken mahdollisen tukemme Panulle ja hänelle läheisilleen tässä tilanteessa. Toivottavasti Panu toipuu mahdollisimman pian, sanoo Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten tiedoteessa.
Pokkisen sijaiseksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty toistaiseksi Krista Taubert.
Taubert on työskennellyt Yle Uutiset ja urheilu -yksikössä päätoimittajana ja syventävän journalismin osastopäällikkönä.