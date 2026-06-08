Rakastettu uutisankkuri ja urheilupersoona Arvi Lind, 85, menehtyi sunnuntaiaamuna. Nyt Lindin entiset pelikaverit muistelevat yhteisiä hetkiä urheiluseura Zoomissa.

Arvi Lind tunnettiin urheilun suurena ystävänä. Yksi hänen rakkaimmista yhteisöistään oli raittius- ja urheiluseura Zoom, jonka parissa Lind vietti vapaa-aikaansa lähes 60 vuoden ajan.

Julkisuuden henkilöistä koostuvassa Zoomissa legendaarisen Ylen uutisankkurin joukkuekavereita olivat muun muassa näyttelijä Spede Pasanen, jalkapallolija Sami Hyypiä ja urheilutoimittaja Mika Saukkonen.

Hyypiä oli seurannut Lindin uutisankkurin uraa television välityksellä ennen jalkapallouransa päättymistä. Lindin joukkuekaveriksi Zoomiin jääkiekkojoukkueeseen Hyypiä liittyi 2010-luvulla.

– Kaipasin uran jälkeen pelaaja-aikojen pukukoppihenkeä. Arvi oli sitten se henkilö, joka piti hyvää ilmapiiriä yllä Zoomin pukukopissa. Hän oli vitsiniekka, jonka kanssa ei kyllä ollut kovin montaa hiljaista hetkeä, Hyypiä muistelee lämmöllä.

Lind pelasi viimeisen pelinsä zoomilaisena joulukuussa 2021. Tämän jälkeen hän oli vielä mukana Zoomin seniorijoukkueessa sekä seuran toiminnassa.

– Siellä hän kävi vielä viimeisinä vuosinaan meitä moikkaamassa. Juttua tuli entiseen tapaansa. Kopissa oli kuitenkin hiljasempaa sen jälkeen, kun Arvi lopetti.

Arvi Lind nautti suurta arvostusta Zoomissa.Mikko Lieri / All Over Press

Hyypiä muistaa Lindin kanssa vietetyistä hetkistä jääkiekkokaukaloissa erityisesti yhden tapahtuman.

– Arvin viimeisinä vuosina joukkueessa, muistan kun hänen päälleen ajettiin aika kovaa ja kaikki ajattelimme, että nyt hän varmasti loukkaantui. Mutta Arvi nousi ylös ja jatkoi pelaamista. Hän oli kaukalon kovanaama, jolla oli pehmeät kädet, vaikka ikää olikin jo.