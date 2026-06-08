Pekka Pouta suivaantui sään piste-ennusteiden tuijottamisesta.
MTV Uutisten toimittaja Jere SIlfsten kertoi meteorologi Pekka Poudalle katsoneensa vapaa-ajallaan 10 päivän sääennustetta, eikä ennusteessa näkynyt yhtään yli 20 asteen päivää.
Tällainen tapa saa Poudan sykkeet nousemaan.
– Minä niin inhoan näitä piste-ennustemiehiä, Pouta täräyttää.
– Kaikista naurettavinta oli se, että tämä piste-ennusteäijä oli katsonut koko päivän säätä yhden symbolin perusteella, sanoo Pouta säälähetyksessä.
Meteorologi näyttää sääkarttoja ja toteaa, että esimerkiksi jo maanantain piste-ennuste meni pieleen.
– Hups, taisi mennä jo pieleen se piste-ennuste. Todennäköisesti ennuste oli otettu merialueelta, jossa kylmyys vaikuttaa liikaa.
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Sään piste-ennusteella tarkoitetaan ennustetta yhdelle tarkalle sijainnille. Se siis ei kerro tietoa ennustepaikkakunnan ympärillä liikkuvistä sääilmiöistä.
Poudan mukaan pelkkien piste-ennusteiden katselu kesäaikaan voi olla jopa vaarallista.
Meteorologi havainnollistaa asiaa Kotkan tiistain sääennusteella.
– Ennuste voi näyttää, että tuuli on heikko, sää lämmin ja aurinko paistaa. Silloin ajattelee, että lähdenpä tästä merelle.