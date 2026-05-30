SDP:n Tuppuraiselta kova syytös kokoomukselle: "Käänne laitaoikeistoksi on enää piirun päässä" Tytti Tuppuraisen mukaan perussuomalaiset on saanut henkisen yliotteen kokoomuksesta. Julkaistu 30.05.2026 15:02 Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi SDP:n kansanedustajat tuohtuivat pääministerin SDP:tä koskevista kommenteista. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) paheksuu llta-Sanomien haastattelussa sitä, että SDP on sulkenut perussuomalaiset hallitus­yhteistyön ulkopuolelle ensi kaudella. – Näen sen poliittisena virhearviona enkä pidä sitä hyvänä Suomelle, Orpo kommentoi IS:lle. Orpon mukaan kokoomus on valmis neuvottelemaan kaikkien puolueiden kanssa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen puolestaan kommentoi tiedotteessaan Orpon puheita toteamalla, että kokoomuksen linja on muuttunut kohti laitaoikeistoa. – Perussuomalaiset ovat saaneet niin kovan henkisen yliotteen kokoomuksesta, että pääministerin on vaikea päästää yhteistyöstä irti. Rehellistä puhetta pääministeriltä tuli siinä, missä hän myönsi kokoomuksen linjan muuttuneen keskustaoikeistolaisesta oikeistolaisemmaksi: käänne laitaoikeistoksi on enää piirun päässä, Tuppurainen sanoo tiedotteessaan. Orpo sanoo haastattelussa tehneensä työtä sen eteen, että kokoomus pysyy maltillisena oikeistopuolueena. – Mutta jos aikanaan paino oli sanalla keskustaoikeistolaisuus, niin nyt oikeistolaisuudessa on vähän enemmän painoa, Orpo toteaa IS:lle. SDP:ssä hermostuttiin Orpo myös moittii IS:n haastattelussa oppositiopuolue SDP:n talouslinjaa "vaaralliseksi".

– SDP:n ohjelmaa ei ole. Ainut mitä minä löydän sieltä, on miljardien veron­korotuslistat työhön, yrittämiseen, pääomiin, mikä siis tukahduttaisi yritystoiminnan ja investoinnit Suomeen. Se on vaarallinen linja.

Useat SDP:n johtohahmot älähtivät Orpon haastattelun puheista lähettämällä tiedotteita tänään päivällä.

SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Pinja Perholehto ihmettelee Orpon puheita.

– Orpo käyttää uskomattoman paljon energiaa SDP:n ruotimiseen. Sen sijaan, että hän paheksuu suhtautumista hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa, kannattaisi havahtui sen syihin. Kokoomuksen ja perussuomalaisten siunauksella valittu työllisyys- ja talouspolitiikan linja on johtanut EU korkeimpaan työttömyyteen, Perholehto kommentoi tiedotteessaan.

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi puolestaan moitti Orpoa siitä, että kokoomus on vaatinut SDP:ltä vaihtoehtoja, mutta aikoo ilmoittaa oman sopeutusohjelmansa ensi vaalikaudelle vasta syksyllä.

– Ainoa uusi asia, jota Orpo esittää, on kajoaminen eläkejärjestelmään. Pullisteltuaan 10 miljardin sopeutuksella Orpo päätyy haastattelussa sopeutuksien sijaan listaamaan joukon uusia verohelpotuksia hyväosaisimmille. Kokoomuksella ei selvästi ole mitään käsitystä Suomen julkisen talouden tilasta ja tavallisten ihmisten arjesta. Tämä kokoomuksen haaveilu on suoraan Mikä-Mikä-Maasta, Näkkäläjärvi kirjoittaa tiedotteessaan.

Orpo sanoo IS:n haastattelussa, että eläkejärjestelmää on välttämätöntä arvioida, ja että ensimmäisenä tulisi käydä läpi eläkekarttumat, joita kertyy esimerkiksi työttömyysajalta ja suoritetuista tutkinnoista.