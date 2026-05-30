SDP:n kansanedustajat tuohtuivat pääministerin SDP:tä koskevista kommenteista.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) paheksuu llta-Sanomien haastattelussa sitä, että SDP on sulkenut perussuomalaiset hallitusyhteistyön ulkopuolelle ensi kaudella.
– Näen sen poliittisena virhearviona enkä pidä sitä hyvänä Suomelle, Orpo kommentoi IS:lle.
Orpon mukaan kokoomus on valmis neuvottelemaan kaikkien puolueiden kanssa.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen puolestaan kommentoi tiedotteessaan Orpon puheita toteamalla, että kokoomuksen linja on muuttunut kohti laitaoikeistoa.
– Perussuomalaiset ovat saaneet niin kovan henkisen yliotteen kokoomuksesta, että pääministerin on vaikea päästää yhteistyöstä irti. Rehellistä puhetta pääministeriltä tuli siinä, missä hän myönsi kokoomuksen linjan muuttuneen keskustaoikeistolaisesta oikeistolaisemmaksi: käänne laitaoikeistoksi on enää piirun päässä, Tuppurainen sanoo tiedotteessaan.
Orpo sanoo haastattelussa tehneensä työtä sen eteen, että kokoomus pysyy maltillisena oikeistopuolueena.
– Mutta jos aikanaan paino oli sanalla keskustaoikeistolaisuus, niin nyt oikeistolaisuudessa on vähän enemmän painoa, Orpo toteaa IS:lle.
SDP:ssä hermostuttiin
Orpo myös moittii IS:n haastattelussa oppositiopuolue SDP:n talouslinjaa "vaaralliseksi".