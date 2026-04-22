Aivan turha näytelmä, lasku sairaille ja vanhuksille – vasemmistoliitolta ja Harry Harkimon Liike Nytiltä ei herunut armoa tai kehuja Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksille. Vihreät kritisoi jälleen kerran ilmastotoimien sivuuttamista.

Vasemmistoliitto keskitti hallituksen kehysriihipäätösten kritiikkinsä terveydenhuollon asiakasmaksujen nostamiseen niin perusterveydenhuollossa kuin esimerkiksi vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa. Puolueen tiedotteessa muistutetaan, että esimerkiksi kotihoidon asiakasmaksut kasvavat keskimäärin 119 eurolla vuodessa, ja korotukset koskisivat lähes kaikkia asiakkaita.

– Hallitus laittoi laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille sairaille ja vanhuksille. On käsittämätöntä, että samalla kun hallitus valmistelee miljardilahjaa suuryrityksille, tavallisilta suomalaisilta viedään tuhkatkin pesästä. Jopa kuolemasta seuraa jatkossa ”vainajien säilytysmaksu”, Koskela sanoo.

Miljardialennus yhteisöveroon pysyy voimassa, ja tätä sekä vasemmistoliitto että Harry Harkimon Liike Nyt pitivät järjettöminä.

– On hallitukselta täysin järjetöntä tolkuttaa toisaalla että rahaa ei ole mihinkään ja kaikesta pitää leikata, ja toisaalla kantaa suuryrityksille tarjottimella vappumiljardi. Taloustieteilijöidenkin mukaan on lähinnä toiveajattelua, että yhteisöveron alentaminen toisi kasvua ja investointeja. Lisää osinkoja se varmasti tuo suuryritysten omistajille, Koskela sanoo

Harkimon mukaan kehysriihi oli turha näytelmä, jossa Suomeen ei synny seuraavan kahden vuoden aikana kuin 30 miljardia euroa lisää velkaa.

– Tämä näpertely oli viimeinen naula arkkuun ja vain alleviivaa hallituksen epäonnistunutta talouspolitiikkaa. Esimerkiksi YEL-uudistus jää täysin keskeneräiseksi. Kotitalousvähennys palautui entiselleen, kun sitä olisi pitänyt nostaa kolme vuotta sitten. Pelkkää puuhastelua ilman todellista vaikutusta ja tarkoitus vain miellyttää äänestäjiä, Harkimo puhisee.

Harkimo kritisoi, että Orpon hallitus ei saanut taloutta kasvuun muiden Pohjoismaiden tapaan. Meillä ei ole varaa tähän, Harkimo paaluttaa.