Sisä-Suomen poliisi epäilee ala-asteikäistä lasta rikollisesta teosta.
Poliisi epäilee, että Tampereella Hatanpään koululla Koivistontien toimipisteessä on tapahtunut opettajaan kohdistunut pahoinpitely.
Pahoinpitely tapahtui kesken koulupäivän tänään noin kello 12. Rikoksesta epäillään ala-asteikäistä lasta.
Kenellekään muulle ei seurannut tapahtuneesta vahinkoa, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Poliisi oli koululla selvittämässä tapahtumaa, ja epäillyn koulupäivä keskeytyi. Muiden koulupäivä jatkui normaalisti.
Vanhemmille ja lastensuojeluviranomaisille on ilmoitettu tapahtuneesta.
Poliisi ei tiedota tapauksesta enempää.