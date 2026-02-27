Kotibileet riistäytyivät käsistä ja nuori pahoinpideltiin rajusti Jalasjärvellä.
Jalasjärven Halpa-Hallin pihalla tapahtui viime sunnuntaiyönä törkeä pahoinpitely.
Poliisin tietojen mukaan tilanne alkoi paikkakunnalla järjestetyissä nuorten kotibileissä, jossa useamman henkilön välille oli muodostunut kärhämää.
Välejä oli siirrytty selvittelemään Halpa-Hallin pihaan noin kello 4.30. Pihaan oli kokoontunut useampi autollinen nuoria, jotka pahoinpitelivät 16-vuotiaan sairaalakuntoon.
Poliisi on ottanut kiinni kolme 15–22-vuotiasta epäiltyä, joista kaksi on ollut myös pidätettyinä. Teosta epäillyt henkilöt ovat poliisin tiedossa, ja osaa heistä epäillään törkeästä pahoinpitelystä.
Pahoinpitelyn esitutkinta on edelleen kesken ja tapausta tutkitaan.