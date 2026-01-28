Lapin poliisi pyytää yleisövihjeitä Kittilässä tapahtuneesta perättömästä koulu-uhkauksesta.
Toistaiseksi tuntematon ihminen uhkasi räjäyttää koulubussin Kittilässä Lapissa tänään keskiviikkona iltapäivällä.
Poliisi sai ilmoituksen Kittilän koulukeskuksen luokkahuoneesta löytyneestä uhkausviestistä kello 14.
Poliisi tarkasti sen jälkeen koululaisia kuljettavan linja-auton ja puhutti oppilaita.
Poliisi päätyi tutkimusten perusteella siihen johtopäätökseen, että koulun oppilaisiin ja henkilökohtaan ei ollut kohdistettu uhkausta.
– Koulutoiminta on jatkunut tänään iltapäivällä normaalisti ja jatkuu myös huomenna. Koulun alueella on turvallista liikkua, poliisi totesi tiedotteessaan.
Lue myös: Poliisilta sapiskaa: Yläasteikäiset haaveilivat vapaapäivästä – tehtailivat pommiuhkauksen
Uhkauksen kirjoittaminen on rikos
Poliisi muistuttaa, että uhkauksen kirjoittaminen on rikos. Kittilän tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus perättömästä vaarailmoituksesta.
Uhkaukseen suhtaudutaan aina vakavasti ja sen tekeminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja vahingonkorvauksiin.
Toistaiseksi poliisilla ei ole tietoa, kuka viestin kirjoittaja on. Poliisi jatkaa asian selvittämistä.