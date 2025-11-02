Sastamalassa Pirkanmaantiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus.

Pelastuslaitoksen ensitiedotteen mukaan onnettomuuspaikalle on hälytetty seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.

Pelastustoiminta on parhaillaan käynnissä.

Poliisista kerrotaan MTV Uutisille, että kyseessä on "isompi liikenneonnettomuus". Tutkinnanjohtaja Lassi Suoranta kertoo, että onnettomuudessa on loukkaantuneita. Suoranta ei kuitenkaan voi tässä vaiheessa kommentoida loukkaantuneiden määrää tai sitä onko onnettomuus vaatinut kuolonuhreja.

Suoranta kertoo, että poliisi ja pelastuslaitos ovat paikalla.

Poliisi ei kommentoi onnettomuutta tässä vaiheessa tarkemmin.

Liikenne on katkaistu kokonaan Pirkanmaantiellä. Kiertotie kulkee Masontien ja Jokivarrentien kautta.

Juttua päivitetty kello 10.09 poliisin kommenteilla.