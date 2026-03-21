Krista Kosonen paljasti MTV Uutisten haastattelussa, missä säilyttää Jussi-pystejään.
Vuoden parhaat elokuvat ja elokuvantekijät palkittiin Jussi-gaalassa perjantaina 20. maaliskuuta.
MTV Uutiset on paikalla Helsingin Messukeskuksessa järjestettävässä gaalassa haastattelemassa elokuva-alan tähtiä punaisella matolla.
Paikalle saapui näyttelijä Krista Kosonen, joka jakoi illan aikana kaksi palkintoa. Kosonen sai ensimmäisen Jussinsa pääosasta elokuvassa Kätilö. Vuonna 2018 hänet palkittiin Miami-elokuvasta.
Kosonen paljasti, että pystit ovat hänen puolisonsa Antti J. Jokisen työhuoneella.
– Ne täytyy olla jossain sellaisessa paikassa, etteivät esimerkiksi lapset pääse niillä leikkimään. Kun on se kipsipatsas. Ne pysyvät siellä tallessa.
