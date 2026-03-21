Kittilässä pelastettiin syvään likakaivoon pudonnut ihminen, kertoo Lapin pelastuslaitos.

Likakaivoon pudonneen löysi koiransa kanssa liikkeellä ollut naapuri, joka oli kuullut avunhuutoja ja mennyt tutkimaan asiaa. Naapuri sai pidettyä kaivoon pudonneen pinnan yläpuolella käyttäen koirantalutushihnaa, joka saatiin solmittua pudonneen ranteeseen.



Pelastuslaitos avusti lopulta pudonneen ylös kaivosta. Hän ehti pelastuslaitoksen mukaan olla kaivossa toistakymmentä minuuttia. Pelastettu toimitettiin ensihoidon tarkastukseen.



Pelastuslaitos sai ilmoituksen tapahtuneesta puoli kahden aikaan iltapäivällä. Kohteeseen hälytettiin yksiköitä Kittilästä ja pelastushelikopteri ASLAK, sekä Lapin pelastuslaitoksen korkealta pelastamisen ryhmä.

Pelastuslaitoksella ei ollut tietoa kaivon tarkasta syvyydestä tai siitä, miten ihminen päätyi kaivoon. Pelastuslaitos ei kommentoinut STT:lle myöskään kaivoon pudonneen sukupuolta.