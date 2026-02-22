Onnettomuudessa autoa oli siirretty omakotitalon pihassa traagisin seurauksin.
Alle kouluikäinen lapsi jäi auton alle ja kuoli omakotitalon pihalla Mynämäellä sunnuntaina, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.
Poliisi hälytettiin paikalle kello 9.30 sunnuntaina.
Poliisin mukaan onnettomuudessa autoa oli siirretty omakotitalon pihassa ja auto osui lapseen.
Lapsi kuoli tapahtumapaikalle.
Onnettomuus tapahtui reilun seitsemän tuhannen asukkaan Mynämäellä Varsinais-Suomessa.MTV Uutiset
Kuljettaja ilmoitti hätäkeskukseen
Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille, että turmapaikka oli lapsen oma kotipiha.
Poliisilla on epäily auton kuljettajasta, mutta asiasta ei ole vielä julkisuuteen kerrottavaa.
Ilmoituksen onnettomuudesta hätäkeskukseen teki auton kuljettaja.
Poliisi ei myöskään toistaiseksi kommentoi asian olosuhteita vielä tämän tarkemmin.
Poliisi on aloittanut onnettomuuden tutkinnan.
Juttua päivitetty kello 10.58 Poliisin tilannekeskuksesta saaduilla tiedoilla.