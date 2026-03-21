Suvi Minkkinen putosi takaa-ajocupin piikkipaikalta toiseksi ampumahiihdon maailmancup-kauden viimeisessä takaa-ajossa.

Suvi Minkkinen lähti ampumahiihdon maailmancup-kauden päätöstakaa-ajoon Oslon Holmenkollenilla takaa-ajocupin kärkinaisena, 20 pistettä ranskalaista Lou Jeanmonnot'ta edellä.

Maailmancupin kokonaiskilpailunkin ykkönen Jeanmonnot kapusi kuitenkin takaa-ajocupin voittajaksi. Takaa-ajoon pikakilpailun kuudennelta sijalta startannut ranskalainen nousi 10 kilometrin takaa-ajokisassa neljänneksi yhdellä sakolla.

Minkkinen lähti takaa-ajoon pikakisan jäljiltä 11:ntenä ja putosi kisassa 23:nneksi. Sijoitus on suomalaiselle kauden heikoin takaa-ajoissa.

Minkkinen ampui ensimmäiseltä makuupaikalta kaksi ohilaukausta, mutta sen jälkeiset kolme paikkaa hän taittoi nollille.

Pikakilpailun voittanut Hanna Öberg vei myös takaa-ajon nimiinsä vaikka joutui kolmelle sakkokierrokselle. Ranskan Julia Simon oli toinen ja Elvira Öberg kolmas.

Minkkinen oli takaa-ajocupissa lopulta toinen, 17 pistettä Jeanmonnot'n takana. Hanna Öberg oli kolmas, kahdeksan pistettä Minkkisestä.

Maailmancupin kokonaiskilpailussa Minkkinen puolestaan pullahti kakkossijalta neljänneksi. Kokonaiskilpailun voiton on jo sinetöinyt Jeanmonnot, ja toiseksi ja kolmanneksi kampesivat Öbergin sisarukset Hanna ja Elvira.

Naisten maailmancup-kausi päättyy huomenna sunnuntaina yhteislähdössä.