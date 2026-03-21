Suomi ei ole osallistumassa sotatoimiin Hormuzinsalmella, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen.

Suomi liittyi eilen perjantaina kansainväliseen lausumaan, jossa luvataan valmius tukea turvallista kauttakulkua Iranin sulkemassa Hormuzinsalmessa.

Suomi ja 19 muuta maata tuomitsevat ankarasti Iranin toimet, joilla maailmankaupan kannalta hyvin tärkeä Hormuzinsalmi on suljettu.

Julkilausumaan osallistuminen ei sido Suomea minkäänlaisiin sotilaallisiin toimiin, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) korostaa MTV Uutisille.

– On varmasti mahdollista, että harkitaan asianmukaisia keinoja kauttakulun mahdollistamiseksi, mutta kyse ei ole siitä, että Suomi olisi osallistumassa sotatoimiin, Valtonen painottaa.

Miten Suomi voisi osallistua operaatioon?

Ulkoministeri ei halua täsmentää, mitä voisivat olla ne "asianmukaiset keinot", joilla Suomi voisi osallistua kaukana Lähi-idässä sijaitsevan Hormuzinsalmen liikenteen turvaamiseen.

Pyyntöjä ei ole vielä tullut tai minkäänlaista operaatiota käynnistetty.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi torstaina, että jos Suomi osallistuisikin toimiin, rooli olisi hyvin minimaalinen.