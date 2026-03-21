Uudella Petolliset-kaudella kilpaileva Joona Hellman uskoo, että äänekkäiden ja räiskyvien tv-persoonien kohtaama paheksunta pohjaa paljolti suomalaiseen kulttuuriin.

Sosiaalisen median vaikuttajana ja tv-kasvona tunnettu Joona Hellman kilpailee Nelosen Petolliset-ohjelman uudella kaudella. Kauden ensimmäisessä jaksossa paljastui, että hän kantaa ohjelmassa petollisen viittaa.

Hellman paljastaa MTV Uutisille, että ohjelmassa häntä houkutteli paitsi sopivan mittainen kuvausjakso ja ohjelman ennalta-arvaamattomuus, myös se, että kuvauksissa voi näyttää hyvältä.

– Sinulla on hotellihuone, aamupala katettuna, voit ottaa mukaan monta eri lookia ja laittautua rauhassa. Viimeisin realitykokemukseni oli Farmi, eikä sillä ole mitään tekemistä laittautumisen kanssa. Siellä ei ole peilejä, ei mitään. Vain lehmät, joita lypsät ja heinä lentelee, hän sanoo.

– Oli ihanaa, että pääsee peliin itsevarmasti ja näyttäen hyvältä. Tai no, kauneus on katsojan silmissä, hän jatkaa.

Joona Hellman nähdään uudella Petolliset-kaudella petollisen roolissa.All Over Press

Edellisellä, syksyllä 2025 esitetyllä Petolliset-kaudella niin ikään petollisen roolissa toiminut Tuure Boelius herätti ohjelmassa nähdyllä käytöksellään kohinaa ja paheksuntaakin. Hän muun muassa ajautui sanaharkkaan muiden kilpailijoiden kanssa puolustaessaan hanakasti omia näkemyksiään.

Moni katsoja piti äänekästä ja räiskyvää Boeliusta ärsyttävänä, eikä hän ole ainoa tv-kasvo, johon on suhtauduttu käytöksensä ja persoonansa vuoksi näin.

Hellman uskoo, että äänekkäiden ja räiskyvien tv-persoonien kohtaama paheksunta pohjaa paljolti suomalaiseen kulttuuriin.

– Jos katsomme vaikkapa amerikkalaisia tv-sarjoja, niin niissä tuottajat yrittävät kaikkensa, jotta tapahtuisi räiskyntää. Siellä syötetään osallistujille, että "tuo sanoi sinusta noin, mitä mieltä olet tästä...". Siellä tehdään vastakkainasettelua, mikä on katsojalle mehukasta, hän sanoo.

– Tämän sarjan nimi on Petolliset, se ei ole Vain elämää. Siellä ei keskustella pyöreässä pöydässä oman elämän kohokohdista, vaan siellä sanotaan, että sinä olet petollinen, hän jatkaa.

Hellman arvelee, että mikäli suomalaisen tv-viihteen räiskyvät ja isot persoonat heitettäisiin amerikkalaiseen realitysarjaan, saattaisivat he hukkua massaan.

– Suomessa ollaan totuttu lämpöön, rauhaan ja turvallisuuteen, ei mitenkään liikaa mielipiteitä herättävään. Ymmärrän, että se saattaa herättää ärsytystä.

Tv-kasvo huomauttaa, että usein ohjelmien jaksot pohjautuvat osallistujien isoihin tunteisiin ja näiden aiheuttamiin käänteisiin.

– Se on jakson ydin, josta lähtee muita lankoja. Sanoisin, että isot hahmot ovat tosi tärkeitä sarjoissa.

Samaan hengenvetoon Hellman kuitenkin muistuttaa, että ketään ei tulisi epäkunnioittaa tv-viihteen nimissä.