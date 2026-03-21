Lotta Kemppinen sivusi yleisurheilun MM-hallikisoissa Torunissa 60 metrin Suomen ennätystä.
Kuudennessa alkuerässä juossut Kemppinen sijoittui erässään kolmanneksi ajalla 7,16 ja eteni näin ollen suoraan sijoituksellaan illan välieriin.
Aika sivuaa Kemppisen helmikuussa 2021 Jyväskylässä juoksemaa sisäratojen Suomen ennätystä. Tuolloin hän alitti Sisko Hanhijoen vuonna 1990 juokseman SE-ajan neljällä sadasosalla.
Tänä vuonna Kemppinen oli ennen tätä juossut kertaalleen 7,19.
Miesten 60 metrin aidoissa Elmo Lakka eteni niin ikään illalla käytäviin välieriin. Hän pysäytti kellot aikaan 7,70 ja lunasti välieräpaikan viimeisenä urheilijana aikavertailun kautta.
Lakka on juossut tänä vuonna 7,65, ja hänen ennätyksensä on 7,63 vuodelta 2021.