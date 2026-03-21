Taloussanomien mukaan yrittäjä Toivo Sukari on ostanut Asko- ja Sotka-huonekaluketjut.

Yrittäjä Toivo Sukari kertoo Taloussanomille, että hänen omistamansa Sukari Konserni on ostanut konkurssiin joutuneet Asko- ja Sotka-huonekaluketjut.

Sukari aikoo jatkaa ainakin Askon liiketoimintaa. Sotkan suhteen tulevaisuus on vielä auki.

Asko palaa Sukarin mukaan kivijalkaliikkeinä, ei pelkästään verkossa.



Sukarin mukaan investointi on konsernille merkittävä. Kauppahintaa tai muita kaupan yksityiskohtia hän ei paljasta.



Neuvotteluja käytiin Sukarin mukaan viime kesästä lähtien useaan otteeseen.



Ilta-Sanomat ei tavoittanut Askon konkurssipesän hoitajaa vahvistamaan tietoja kaupoista tai niiden laajuudesta. Taloussanomat on osa Ilta-Sanomia.



Askon ja Sotkan taustayhtiö Indoor Group sekä sen tytäryhtiö, Askon huonekalutehdas Insofa hakeutuivat helmikuussa konkurssiin.



Sukari tunnetaan muun muassa Maskun Kalustetalon perustajana.

