Iran lähetti ohjukset paratiisisaarelle, jossa Yhdysvalloilla on mystinen sotilastukikohta.

Iranin kerrotaan ampuneen kaksi keskipitkän kantaman (IRBM) ballistista ohjusta Intian valtamerellä sijaitsevaa Diego Garcia -saarta kohti. Saarella on sijainnut salaperäinen Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian yhteinen sotilastukikohta 1970-luvulta lähtien.

The Wall Street Journal (WSJ) kertoo, että kumpikaan ohjuksista ei osunut tukikohtaan. Median lähteiden mukaan toinen ohjuksista putosi alas jo lennon aikana ja toisen Yhdysvallat pudotti torjuntaohjuksen avulla.

Kyseessä on tiedettävästi ensimmäinen kerta, kun Iran ampuu IRBM-ohjuksen kauas Lähi-idän ulkopuolelle Iranin sodan aikana. IRBM-ohjukseen voi kiinnittää myös ydinkärjen.

Diego Garcia -saari sijaitsee noin 4 000 kilometrin päässä Iranista. WSJ:n mukaan maan ulkoministeri Abbas Araghchi oli aiemmin kertonut, että ohjuksen kantama yltäisi vain 2000 kilometriin. Wisconsin Project on Nuclear Arms Control -järjestön mukaan Iranilla on ohjuksia, joilla on todellisuudessa kyky iskeä jopa 4 000 kilometrin päähän.

Diego Garcia sijaitsee keskellä valtamerta.

Mystinen paratiisisaari, jonne pääsy on hyvin rajattua

Kuvankaunis valkoisen hiekan, rehevän kasvillisuuden ja kristallinsinisen veden ympäröimä Diego Garcia on osa Chagossaaria. Sen lähin naapurivaltio on Malediivit, jonka eteläiset atollit sijaitsevat yli tuhannen kilometrin päässä.

Atollin keskellä sijaitsee laguuni, jossa esiintyy monia eksoottisia kalalajeja. Diego Garcia oli ennen kahdentuhannen alkuperäisasukkaan, chagosilaisen, koti. Iso-Britannia päätti kuitenkin vuonna 1973 pakkomuuttaa alkuperäisasukkaat muille saarille, koska saarelle oli määrä perustaa Yhdysvaltojen sotilastukikohta.

Saarelle pääsy on ollut jo vuosia tiukasti rajattua, eikä sinne järjestetä kaupallisia lentoja tai laivamatkoja. Britannia on sittemmin sopinut saariryhmän luovuttamisesta Mauritukselle, mutta Diego Garcian vuokraamisesta 99 vuodeksi erikseen.

Trump ei halua, että Britannia luovuttaa saaren

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmaisi viime kuussa huolensa saaren tulevaisuudesta ja totesi, että sen luovuttaminen olisi "suurta tyhmyyttä" ja "heikkouden osoittamista" Kiinalle ja Venäjälle.

– Pääministeri Starmerin ei pitäisi luovuttaa mistään syystä Diego Garcian hallintaa lähtemällä parhaimmillaankin hataralla pohjalla olevaan satavuotiseen vuokrasopimukseen, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussaan.

Mielenkiintoista on, että Trump julkaisi mielipiteensä vain vuorokausi siitä, kun Yhdysvaltain ulkoministeriö oli itse antanut Britannialle siunauksensa saariryhmän luovuttamisesta Mauritiukselle.

Trumpin mukaan Yhdysvaltojen voi olla tarpeen käyttää Diego Garcian tukikohtaa, jos neuvottelut Iranin kanssa kariutuvat ja Yhdysvallat "tekisi lopun mahdollisesta hyökkäyksestä".

Yhdysvaltojen tiedetään säilyttävän alueella ainakin tärkeitä pommikoneita, ydinsukellusveneitä sekä hävittäjiä.