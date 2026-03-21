Tekoälyn tuomia kiusaamisen ja väkivallan keinoja ei ymmärretä vielä riittävästi.

Kiusaamisen muodot ovat monipuolistuneet ja etenkin verkossa tapahtuva kiusaaminen yleistynyt tekniikan myötä ja tekoälyn avulla.

Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelussa asiantuntijana työskentelevä Mikko Ahtilan mukaan tekoälyn tuomat mahdollisuudet kiusaamisen keinona tulisi tunnistaa.

– Kiusaamisväkivalta näkyy meillä vahvasti. Me saamme paljon viestiä nuorilta ja lapsilta siitä, että he kohtaavat erilaista digitaalista väkivaltaa. Ja se näkyy arjessa koko ajan, Ahtila kertoo.

– Kehitys on tuonut uusia ulottuvuuksia kiusaamisväkivaltaan. Ei tarvitse enää välttämättä fyysisesti lyödä, ja isosti, todella näkyvästi voi lyödä myös digitaalisessa maailmassa, kertoo vapaaehtoistyötä kiusaamisväkivaltaa vastaan tekevä ja aiheesta kirjan kirjoittanut Riina Law.

"H armitonta kiusaamisväkivaltaa ei ole"

MTV:n haastattelemat asiantuntijat kertovat, että aihetta käsitellessä sanastoa tulisi päivittää muuttuneen toimintaympäristön myötä. Kiusaamisen sijaan tulisi puhua kiusaamisväkivallasta, sillä kiusaaminen on väkivaltaa.

Opetushallituksen