Tekoälyn tuomia kiusaamisen ja väkivallan keinoja ei ymmärretä vielä riittävästi.
Kiusaamisen muodot ovat monipuolistuneet ja etenkin verkossa tapahtuva kiusaaminen yleistynyt tekniikan myötä ja tekoälyn avulla.
Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelussa asiantuntijana työskentelevä Mikko Ahtilan mukaan tekoälyn tuomat mahdollisuudet kiusaamisen keinona tulisi tunnistaa.
– Kiusaamisväkivalta näkyy meillä vahvasti. Me saamme paljon viestiä nuorilta ja lapsilta siitä, että he kohtaavat erilaista digitaalista väkivaltaa. Ja se näkyy arjessa koko ajan, Ahtila kertoo.
– Kehitys on tuonut uusia ulottuvuuksia kiusaamisväkivaltaan. Ei tarvitse enää välttämättä fyysisesti lyödä, ja isosti, todella näkyvästi voi lyödä myös digitaalisessa maailmassa, kertoo vapaaehtoistyötä kiusaamisväkivaltaa vastaan tekevä ja aiheesta kirjan kirjoittanut Riina Law.
MTV:n haastattelemat asiantuntijat kertovat, että aihetta käsitellessä sanastoa tulisi päivittää muuttuneen toimintaympäristön myötä. Kiusaamisen sijaan tulisi puhua kiusaamisväkivallasta, sillä kiusaaminen on väkivaltaa.
Opetushallituksen
mukaan
lapset ja nuoret kokevat kiusaamista kasvatuksessa ja koulutuksessa, verkossa ja vapaa-ajalla.
Sosiaalisten ja yhteisötaitojen opettelu on lapselle ja nuorelle normaalia. Asiantuntijat kuitenkin nostavat esiin sen, että aikuisten tulisi asettaa harjoittelulle rajat.
– Harmitonta kiusaamisväkivaltaa ei ole, Law sanoo.
Ahtilan mukaan vuorovaikutuksen opettelemisessa tapahtuu luontaisesti yli- ja alilyöntejä, mutta kiusaamisväkivallasta puhuttaessa luontainen lapsen kehitystehtävä pidetään erossa kiusaamisväkivallasta.
Tekoäly ja deep fake -materiaali
Sosiaali- ja terveysministeriön avaa, että kiusaaminen sosiaalisessa mediassa voi olla sitä, että lapsen kuvia voidaan levitellä julkisuuteen tai lähetellä haukkumaviestejä.
– Erityisen vahingollista tämä on lapselle, sillä hänet saatetaan saattaa nopeasti naurunalaiseksi tuhansien ihmisten edessä. Kiusaamista sosiaalisessa mediassa ei pidä vähätellä, ministeriö kertoo.
Tekoälyn tuomat ulottuvuudet etenkin deep fake -materiaalin osalta ovat vanhemmille ja laajemmin myös yhteiskunnalle verrattain tuore ilmiö.
– Ei olla ihan vielä herätty siihen, ettei materiaalin tarvitse olla aitoa, mutta se vaikuttaa silti, Ahtila kertoo.
Law nostaa esiin, että tekoälyn tuomat ulottuvuudet saattavat tuntua aikuisväestöltä tuntemattomalta tai etäiseltä, mutta todellisuus on toinen.
– Me aikuiset olemme jääneet aika vaarallisella tavalla jälkeen. Saatamme kuvitella, että tämä olisi marginaaliryhmän kamaa. Tämä on lasten ja nuorten elämässä täysin heidän käyttämäänsä teknologiaa, joka on helposti saatavilla.
Teknologian myötä kiusaamisväkivalta ei enää tunne samalla tavalla rajoja. Aiemmin koulun käytäville tai kaduille jäänyt huutelu tulee pahimmillaan mihin kellon aikaan tahansa iholle.
– Digitaalisen ulottuvuuden myötä ei voi olla turvassa edes kotona tai omassa huoneessa, Law toteaa.
Poliisin mukaan kiusaaminen voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkit. Kiusaamiseen liittyviä rikosnimikkeitä voivat olla pahoinpitely, kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen tai laiton uhkaus.
Netin kiusaamisväkivallalta on vaikea paeta.
Ahtila nostaa esiin esimerkkinä Tiktok-palveluun tehtyjen videoiden kommentointi.
– Videoita kommentoidaan porukalla ja tällaista pommitusta tehdään jatkuvalla syötöllä.
Tilanteesta vaikean tekee myös sen, että somessa tapahtumia voidaan kerrata ja se voidaan tuoda yhä uudestaan esille.
– Niin sanotussa oikeassa maailmassa tilanne voi olla esimerkiksi oikeuskäsittelyssä mennyt ja aikuiset voivat kokea, että tilanne on käsitelty. Nuorelle, tilanne saattaa jatkua netissä vielä ja materiaali tuodaan uudestaan ja uudestaan esille, Law sanoo.
