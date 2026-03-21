Onnettomuus tapahtui Ylöjärvellä puoli viiden aikaaan aamulla.

Pirkanmaalla nuori mies kuoli varhain lauantaiaamuna ulosajossa, kerrottiin STT:lle Sisä-Suomen poliisista. Onnettomuus tapahtui Ylöjärvellä lähellä Kurun keskustaa puoli viiden aikaan aamulla.



Kuljettaja oli ajanut ulos tieltä ja törmännyt puuhun. Auton vauhti ennen tapahtunutta oli ollut kova, kertoi rikoskomisario Antti Uusipaikka.



Poliisin mukaan kuljettaja oli kuollut ennen kuin viranomaiset saapuivat paikalle. Autossa ei ollut muita ihmisiä.



Poliisi ei ottanut kantaa siihen, oliko uhri paikkakuntalainen.



Kuljettajaa epäillään rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Onnettomuudessa ei ollut muita osallisia.



Onnettomuudesta ilmoitti hätäkeskukseen ohi ajanut ihminen.