Suomalainen mies on kuollut Thaimaan Pattayalla liikenneonnettomuudessa, uutisoi paikallinen Pattaya News. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.
Viisikymppinen suomalaismies kuoli jäätyään moottoripyörän alle perjantai-iltana paikallista aikaa. Moottoripyörän kuljettajan kerrotaan loukkaantuneen tilanteessa.
Myös kuljettaja on mediatietojen mukaan ulkomaalainen ja hänen arvioidaan olevan noin 30–40-vuotias.
Suomen ulkoministeriön tiedossa on, että suomalainen on kuollut Pattayalla. Ministeriön viestinnästä kerrotaan STT:lle, ettei asiaa voida yksityisyyden suojan takia kommentoida enempää.