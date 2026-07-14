Tänä vuonna on sattunut useita tulipaloja, joita poliisi tutkii.

Uutisia tuhopoltoista on tänä vuonna nähty turhan tiuhaan. Pelastuslaitos on tänään sammuttanut ja raivannut Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen kattoa, joka paloi viime yönä. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi, mutta on vielä vaitonainen yksityiskohdista.



– Nyt selvitellään, onko silminnäkijähavaintoja tai muuta esimerkiksi teknistä materiaalia saatavana, mikä auttaisi selvittämään paloon johtaneita tapahtumia, sanoo tutkinnanjohataja rikoskomisario Juha Piippo Helsingin poliisista.

Pelastuslaitosten mukaan tulipalojen määrä ei kuitenkaan ole kasvanut edellisvuosista, vaikka tänä vuonna pelkästään Helsingissä on tutkittu useita paloja tuhopolttoina.

Muun muassa Lauttasaaressa tuhoutui maaliskuussa pyöräliike. Epäillyt teini-ikäiset pojat myönsivät, että kyseessä oli tilaustyö.

Myös huhtikuun alussa tapahtunutta Helsingin Roihuvuoren autokatospaloa tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi epäilee palon syttyneen nuorten toiminnan seurauksena.

"Keskiarvossa"

Tilastojen perusteella rakennuspalojen määrä ei ole kuitenkaan noussut koko maan tasolla. Sama käsitys on Helsingin pelastuslaitoksen päivystävällä päälliköllä Vesa Hyvösellä.

– Jos kokonaisuudessaan tulipaloista puhutaan, niin paloja on keskimäärin noin 850 paloa vuodessa ja tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä on ollut 450, eli mennään aika keskiarvossa.