On maasta toiseen liikkuvia ammattirikollisia, jotka kartoittavat kohteita ja murtautuvat omakotitaloihin ja rivitaloihin.

Asuntomurro yleistyvät lomakaudella. Huomenta Suomessa selvitettiin, missä vorot eniten liikkuvat, ja miten kodin voi suojata murtojen varalta.

Murtoja eniten isoissa kaupungeissa

– Siellä missä on ihmisiä, on myös tapahtumia, hän sanoo.

Mitä tulee ammattimaiseen rikollisuuteen, ovat omakoti- ja rivitalot kohteina määrällisesti enemmän suurten kaupunkien ulkopuolella tai niiden laitamilla.