Ilokaasun käyttö on Suomessa laillista, joten poliisilla ei ole pahemmin keinoja puuttua asiaan.

Isot kasat ilokaasupulloja on valitettavan tuttu näky sekä poliisille että kaupunkilaisille Helsingissä. MTV Uutisten toimittaja Janne Ahjopalo on nähnyt tänä kesänä useaan otteeseen ilokaasupulloja lojumassa yleisillä paikoilla. Pulloja on löytynyt puistoista, parkkipaikoilta ja leikkipuistoista. Yllä olevan kuvan hän otti Helsingin Pihlajamäessä kesäkuussa.

Komisario Jani Aunio Helsingin poliisista sanoo näyn olevan poliisille hyvinkin tuttu.

– Onhan se valitettavan yleistä. Viikoittain tulee tämäntapaisia vastaan, Aunio sanoo.

Poliisin mukaan ilokaasua käyttävät erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Poliisilla ei ole kuitenkaan paljonkaan keinoja puuttua käyttöön tai siihen, mistä ilokaasua hankitaan, sillä ilokaasun käyttö on laillista.

– Ilokaasun hallussapito ja käyttö on sallittu, joten meillä ei kovin paljon paukkuja poliisissa tähän asiaan pistetä. Mutta totta kai siihen puutumme, jos näemme, että alaikäinen on sekavana kaupungilla, Aunio sanoo.

Poliisin näkökulmasta ongelma on, jos hypätään auton tai moottoripyörän rattiin.

– Se on tietenkin rattijuopumus, jos moottoriajoneuvoa kuljettaa ilokaasun vaikutuksen alaisena. Se voi olla hyvin vaarallista, koska ilokaasu sekoittaa pään hetkellisesti niin voimakkaasti.

Ilokaasun hetkellinen vaikutus selittää myös osaltaan sen, että pulloja saattaa löytyä isojakin määriä, koska annoksia saatetaan ottaa monta peräkkäin.

Ei räjähdysvaaraa helteelläkään

Kaasupulloja ei saa säilyttää auringossa, ja kesän kovat helteet voisivat teoriassa saada ilokaasupullot räjähtelemään. Käytännössä näin ei kuitenkaan voi käydä edes kovilla helteillä, sanoo ryhmäpäällikkö Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta eli Tukesista.