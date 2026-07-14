Trump peruu aikaisemmat suunnitelmansa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa, ettei Yhdysvallat aiokaan periä Hormuzinsalmen läpi kulkevilta aluksilta maksuna 20:tä prosenttia kaiken kuljetetun rahdin arvosta. Trump kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa.
Sen sijaan Trump sanoo Arabian niemimaan maiden tekevän suuria investointeja Yhdysvaltoihin. Trump sanoo päätyneensä ratkaisuun keskusteltuaan Lähi-idän maiden johtajien kanssa.
Yhdysvallat kuitenkin jatkaa Iranin merisaartoa estäen kaiken Iraniin ja sieltä pois menevän laivaliikenteen sekä iranilaisten laivojen kulun Hormuzinsalmella.