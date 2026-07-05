Raju rankkasade on aiheuttanut useita tulvatilanteita Etelä-Helsingissä tänään sunnuntaina.

Sadekuurot ovat pitäneet Helsingin pelastuslaitoksen kiireisenä viikonloppuna.

Viimeksi tänään sunnuntaina kello kahden tienoilla iltapäivällä eteläiseen Helsinkiin iski niin raju sadekuuro, että vesi ei ehtinyt imeytyä maastoon vaan tulvi rappukäytäviin ja hissikuiluihin.

Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Petri Strandberg kertoo, että hälytyksiä tuli etenkin Punavuoren ja Jätkäsaaren alueelta.

– Pääsääntöisesti hälytysten aihe oli se, että kiinteistöön tai kellariin tulee vettä jostain seinän läpi tai ilmastointihormista tai hissikuiluun valuu vettä, Sandberg kertoi MTV Uutisille.

Sandbergin mukaan palokunta pumppasi vettä pois useista pulmapaikoista.

– Jos tulviminen ei vaatinut pumppausta, käytiin vain tarkistamassa tilanne ja otettiin yhteys kiinteistöhuoltoon, joka jatkoi tilanteen selvittämistä.

Uhkaavan näköinen ukkospilvi nousi peltomaiseman ja koiran ulkoiluttajan yläpuolelle Helsingissä Vantaanjoen varren peltoaukealla sunnuntaina. Kaukana horisontissa erottui myös sateenkaari.Lukijan kuva: Tero Tschokkinen

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Milloin pitää soittaa pelastuslaitos paikalle?

Kaikissa tulvatilanteissa pelastuslaitosta ei tarvitsisi kutsua paikalle, Sandberg kertoo.