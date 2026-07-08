Poliisin käsityksen mukaan 50-vuotias mies suunnitteli lapsensa surmaamista ainakin joitakin päiviä.

Viisikymppinen mies yritti surmata alakouluikäisen lapsensa juhannuksen jälkeen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 22. kesäkuuta Pyhtäällä. Mies on edelleen vangittuna todennäköisin syin epäiltynä poikansa murhan yrityksestä.

8-vuotias lapsi sai teossa hengenvaaralliset vammat ja hänet kiidätettiin sairaalahoitoon, mutta hän on nyt toipunut vammoistaan.

– Olemme puhuttaneet lasta, mutta en kerro sen sisällöstä mitään, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista kertoo.

Poliisi sai tiedon teosta, kun epäilty ilmoitti itse asiasta hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta, joka on Pyhtäällä museosillan ympäristössä sijaitseva kääntöpaikka.

Murhan yritys oli tapahtunut miehen autossa.

– Poika oli auton ulkopuolella makuulla, kun pelastushenkilökunta ja poliisit saapuivat paikalle hyvin pikaisesti ilmoituksen jälkeen. Isä oli myös auton ulkopuolella. Hänen kiinniottonsa sujui rauhallisesti.

Mies on kertonut motiivinsa

Mies on kuulusteluissa kertonut syyt tekoonsa ja sille, miksi hän päätti soittaa itse apua paikalle.

– Hän on kertonut omat näkemyksensä tapahtumaketjusta ja selvittänyt asiaa. Meillä ei ole siihen liittyen mitään epäselvää. Mies on pystynyt itse kertomaan motiivin teolleen, mutta en voi avata sitä millään tavalla tässä vaiheessa, Lindholm sanoo.

Poliisi ei kerro sitäkään, millä tavalla isä yritti murhata pienen lapsensa.

– En halua sanoa siitä mitään, koska se liittyy kokonaisuuteen ja lapsen vammoihin sekä terveystietoihin.

Poliisi tutkii tekoa nimenomaan murhan yrityksenä, koska se epäilee miehen suunnitelleen tekoa.

– Meidän epäilys on, että tekoa on suunniteltu jonkin aikaa, eli ajatus ei ole syntynyt samana päivänä, vaan kyse on useammasta päivästä. Isä ja poika olivat ennen tekoa viettäneet muutaman päivän yhdessä.