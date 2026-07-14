Puolustaja Tarmo Reunanen jättää TPS:n ja siirtyy ulkomaan kentille.

TPS tiedotti asiasta tiistaina.

Viime kaudella TPS:n kapteenina toiminut Reunanen joutui talvella kohun keskelle, kun TPS hyllytti hänet. Turun Sanomien mukaan hyllytys johtui harjoituksissa tapahtuneen välikohtauksen takia.

Lopulta Reunanen siirtyi loppukaudeksi Sveitsin liigaan HC Ajoien riveihin.

Nyt Reunanen jättää TPS:n pysyvästi. Hän on käyttänyt sopimukseensa kuuluneen ulkomaanoption. Reunasen sopimus TPS:n kanssa olisi kattanut vielä ensi kauden.

– Lähdimme yhteiseen projektiin kovin odotuksin, ja varmasti molemmat olisivat toivoneet viime kaudelta enemmän. Kävimme kesällä Taren kanssa avointa keskustelua tulevaisuudesta, ja ulkomaan vaihtoehto oli keskusteluissa esillä. Joukkueen rakentamisessa olemme varautuneet eri vaihtoehtoihin, ja etenemme suunnitellusti, TPS:n urheilujohtaja Mika Suoraniemi kertoo TPS:n tiedotteessa.

Reunanen teki TPS:ssä 45 ottelussa 24 pistettä. Sveitsin liigassa pisteitä kertyi kaksi neljässä ottelussa.

TPS:n mukaan Reunasen seuraava joukkue tiedottaa suomalaisen sopimuksesta myöhemmin.