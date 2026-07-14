NHL:ssä pelaava Washington Capitals on tehnyt kolmivuotisen tulokassopimuksen suomalaislupaus Oliver Suvannon, 17, kanssa.
Suvanto kuittaa NHL:ssä pelatessaan 1,075 miljoonan dollarin (noin 940 000 euron) vuosiansiot. AHL:ssä Suvannon vuosipalkka on 87 500 dollaria (noin 76 500 euroa).
Samassa yhteydessä Washington kertoo Suvannon pelaavan mitä suurimmalla todennäköisyydellä vielä ensi kauden Tapparassa.
Washington varasi Suvannon tämän kesän varaustilaisuudessa 18. pelaajana.
Suvanto pelasi viime kaudella 48 SM-liigaottelua, joiden aikana hän keräsi 11 tehopistettä.