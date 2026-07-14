Menehtyneen toimittaja Helena Petäistön läheiset kertovat Kalajokiseutu-lehdelle, että hänet haudataan luultavasti kotiseudulleen Rautioon.

MTV Uutisten pitkäaikainen toimittaja ja Ranskan ja Euroopan kirjeenvaihtaja Helena Petäistö menehtyi 9. heinäkuuta äkilliseen sairauskohtaukseen 75-vuotiaana.

Kalajokiseutu-lehti haastatteli Petäjistön läheisiä, joiden mukaan hänet tullaan mahdollisesti hautamaan kotiseudulleen Rautioon, jossa on myös hänen sukuhautansa.

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He myös kertovat, etteivät puhuneet koskaan kuolemasta, eikä heillä ole vielä varmuutta hautajaispaikasta.

Lehtitietojen mukaan Raution kirkko oli Petäjistölle rakas paikka, jossa hän kävi muun muassa jouluhartauksissa.

Lisäksi omaiset kertovat lehdelle viikon olleen todella raskas.

Petäjistö työskenteli MTV:llä yhteensä 35 vuotta ja 25 vuotta Ranskan kirjeenvaihtajana.

Petäistö sanoi usein, että työ oli hänen suuri intohimonsa.

Petäistö palkittiin esimerkiksi Ranskan kunnialegioonan upseerimerkillä, vuonna 2023 Kultaisella Venlalla työstään ja Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla. Vuonna 2022 Petäistö vihittiin Oulun yliopiston kunniatohtoriksi.

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