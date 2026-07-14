Yhdysvaltojen tähtihyökkääjä Folarin Balogun on puhunut ensimmäistä kertaa pelikieltonsa ympärillä pyörineeseen kohuun.

Balogun nousi MM-kisoissa massiivisen kohun keskelle tahtomattaan, kun hän sai punaisen kortin Bosnia-Hertsegovinaa vastaan pelatussa ottelussa astuttuaan Tarik Muharemovicin nilkan päälle.

Punainen kortti jakoi paljon mielipiteitä, ja osa piti sitä kohtuuttomana, koska kokivat Balogunin astuneen vahingossa Muharemovicin jalalle.

Myös Balogun vetosi tahattomuuteen. Balogun kertoi CBS:n aamulähetyksessä yllättyneensä, kun tuomari nosti hänelle punaisen kortin.

– Olin shokissa. Se ei ollut edes taklaus. Minun täytyi vain hyväksyä tuo tuomio, mutta olin ehdottomasti shokissa. Kun joku ei ole tahallinen teko, sen ei koskaan pitäisi olla punainen kortti. Se oli epäonnekas tilanne, joka toi enemmän paineita meille kuin olisimme tarvinneet, Balogun sanoo.

Punaisen kortin jälkeen mediamylläkkä vasta alkoikin. Fifa päätti yllättäen kumota Balogunin saaman pelikiellon. Ennen kumoamista USA:n presidentti Donald Trump soitti asiasta Fifan puheenjohtaja Gianni Infantinolle.