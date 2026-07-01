Lahdesssa murhattu nainen löytyi rappukäytävästä kuolleena.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi eilen 32-vuotiaan miehen epäiltynä vaimonsa murhasta.

Poliisi oli saanut lauantaina 27. kesäkuuta kello 23 jälkeen hälytyksen Lahden Tonttilaan, jossa kerrostalon porraskäytävästä löydettiin kuollut 30-vuotias nainen. Nainen oli kuollut vakavan väkivallan seurauksena.

Poliisi sai tiedon, että naisen aviomies oli hetkeä aikaisemmin poistunut kerrostalosta. Hänet tavoitettiin noin tuntia myöhemmin Lahdesta.

– Teossa on viitteitä suunnitelmallisuudesta sekä erityisestä raakuudesta ja julmuudesta. Tekotapaa en pysty tutkinnan tässä vaiheessa vielä avaamaan. Tapahtumassa on vielä paljon selvitettäviä asioita, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jari Kiiskinen kirjoittaa poliisin tiedotteessa.

Kiiskinen kertoo MTV Uutisille puhelimitse, että miestä on kuulusteltu kerran. Hän ei kommentoi, mitä mies on kuulusteluissa kertonut tai miten tämä suhtautuu esitettyihin rikosepäilyihin.

Vaimo haki avioeroa, pariskunnalla lapsia

Teon motiivista poliisilla on hypoteeseja, mutta Kiiskisen mukaan toistaiseksi ei ole esitettävissä faktaa siitä, miksi henkirikos on tehty.

Oikeuden asiakirjoista käy ilmi, että miehen vaimo on hakenut avioeroa. Nainen on asunut eri osoitteessa kuin mies. Kiiskinen sanoo, että myös avioeroprosessi otetaan tutkinnassa huomioon, mutta se ei henkirikoksen tutkinnan keskiössä.