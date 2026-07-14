Valioliigassa pelaava Brighton on hankkinut puolustaja Luka Vuskovicin riveihinsä.

Vuskovic siirtyy Brightoniin Tottenhamista viisivuotisella sopimuksella. Brighton maksaa kroattipakista 46 miljoonaa puntaa (noin 53,8 milj. euroa), mikä on samalla myös seuran siirtoennätys.

19-vuotias Vuskovic siirtyi Tottenhamiin viime kesänä, mutta ei lopulta pelannut lontoolaisseurassa peliäkään. Hän vietti viime kauden lainalla Saksan Bundesliigassa HSV:n riveissä.

Lue myös: Arsenalin luottopelaaja vaihtaa maisemaa

Vuskovic oli mukana Kroatian MM-joukkueessa. Hän pelasi lopulta vain yhden ottelun.

– Hän näytti viime kaudella pystyvänsä pelaamaan todella korkealla tasolla, ja me haluamme auttaa häntä kehittymään. Hän on vielä nuori pelaaja, joka tarvitsee aikaa tottuakseen Brightonin ja Valioliigan asettamiin vaatimuksiin, Brightonin päävalmentaja Fabian Hurzeler sanoo seuran tiedotteessa.

Brighton sijoittui viime kaudella kahdeksanneksi, mikä toi joukkueelle paikan Konferenssiliigan karsintoihin.