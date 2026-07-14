Alus laukaistaan Kansainväliselle avaruusasemalle puoli viiden jälkeen illalla Suomen aikaa.
Kansainväliselle avaruusasemalle lähetetään tänään kolme avaruuslentäjää venäläisellä Soyuz-aluksella, kertoo Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa.
Asemalle lähtevät venäläiset kosmonautit Pjotr Dubrov ja Anna Kikina sekä yhdysvaltalainen astronautti Anil Menon. Alus laukaistaan puoli viiden jälkeen illalla Suomen aikaa. Perille heidän on määrä saapua noin iltayhdeksältä Suomen aikaa.
Alus laukaistaan Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Keskuksen laukaisualusta vaurioitui viime vuoden marraskuussa. Nyt lähtevä alus on ensimmäinen, joka Baikonurista laukaistaan vaurioiden korjauksen jälkeen.