Tom Cruise nähdään uutuusleffassa tunnistamattomana.

Alejandro G. Iñárritun ohjaamasta uutuuselokuvasta Digger julkaistiin maanantaina ensimmäinen traileri. Meksikolaisohjaaja Iñárritu on voittanut Oscarit elokuvista Birdman sekä The Revenant.

Elokuvan pääosassa nähtävä, action-leffoista tuttu 64-vuotias Tom Cruise muuntautuu roolissa täysin. Cruise näyttelee Digger Rockwellia, öljyparonia, jonka yritys on saattanut aiheuttaa ekologisen katastrofin, joka saattaa myös laukaista ydinsodan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Huomion trailerissa saa näyttelijän muuttunut ulkonäkö. Cruise on maskeerattu lähes tunnistamattomaksi.

– En ole koskaan kohdannut mitään, mikä olisi haastanut minua tällä tavalla, eikä Alejandrokaan ollut koskaan ennen sitä, kun aloitimme projektin, Cruise sanoi Hollywood Reporter -julkaisun mukaan.

Cruise on aikaisemminkin heittäytynyt rooleihinsa. Näyttelijää oli vaikea tunnistaa myös vuoden 2008 Tropic Thunder -leffasta.

Tom Cruise Tropic Thunder -elokuvassa.