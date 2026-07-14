Uudet tangokuninkaalliset vierailivat Huomenta Suomessa kertaamassa finaalihetkeä.

Seinäjoen Tangomarkkinoilla valittiin viime viikonloppuna uudet tangokuninkaalliset. Tangokuningattareksi kruunattiin Raija Mäntyniemi Kauhajoelta ja tangokuninkaaksi Juho Punkeri Hämeenlinnasta.

Kaksikko vieraili maanantaina 13. heinäkuuta Huomenta Suomen vieraana kertomassa tuntemuksistaan voiton jälkeen.

– Ei tässä ole kerinnyt sisäistää koko asiaa. Lauantain finaalihetkestä asti on menty tukka putkella. Ensimmäisenä yönä ei nukuttu silmällistäkään. Viime yönäkin se tunti–puolitoista koiran unta. Tuntuu, että on joku aivosumu vielä päällä, Mäntyniemi paljasti.

– Ihan hämmentynyt fiilis. Pikkuhiljaa alkaa tajuta, että mitä tässä ehkä on tapahtunut, Punkeri komppasi vieressä.